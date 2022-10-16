Tırın dorsesine gizlenmiş 45 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Tırın dorsesine gizlenmiş 45 kilogram eroin ele geçirildi

16.10.2022 16:16

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan bir tırın dorsesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan bir tırın dorsesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda ekipler, takibe aldıkları tırı otoyolun Kocaeli kesiminde durdurdu.

Tırda dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, dorseye gizlenmiş 45 kilogram eroin ve 1200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolu'nda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilogram eroin. 1200 gram Afyon sakızı arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırın dorsesine gizlenmiş 45 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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