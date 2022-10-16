İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolu 'nda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilogram eroin. 1200 gram Afyon sakızı arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tırın dorsesine gizlenmiş 45 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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