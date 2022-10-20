İzmit'te sık sık kavga olaylarının meydana geldiği, son olarak dün gece saatlerinde ise bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü , yaklaşık 100 personelin katılımıyla Yalı Cami Sokak'taki eğlence mekanlarına baskın düzenledi. 800 kişiye GBT ve üst araması yapıldı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eğlence mekanlarına şok baskın: 800 kişi sorgulandı - Son Dakika

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