Kocaeli haberleri! Kocaeli Sıfır Atık Festivali devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli haberleri! Kocaeli Sıfır Atık Festivali devam ediyor

15.10.2022 14:50

Kocaeli haberler... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Daire Başkanı Sadiye Karabulut, "Belediye atıklarının geri kazanım oranı yüzde 13 seviyelerindeydi bugün yüzde 27,2'ye çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Daire Başkanı Sadiye Karabulut, "Belediye atıklarının geri kazanım oranı yüzde 13 seviyelerindeydi bugün yüzde 27,2'ye çıktı. Hedefimiz; yüzde 35'lere, yüzde 60'lara çıkarmak belirli yıllar bazında." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Sıfır Atık Festivali devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki festival kapsamında moderatörlüğünü Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik'in yaptığı "Döngüsel Ekonomi Yol Haritası: Kamu Vizyonu" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Karabulut, amaçlarının hem ülkenin hem iş dünyasının döngüsel ekonomiye geçişini en kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmek olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin artık 5 yılını tamamladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde de büyük noktalara geldiğini vurgulayan Karabulut, "Ülke politikası haline geldi sıfır atık. Baktığımız zaman ülkemizin tüm ulusal strateji dokümanlarında yer alıyor." dedi.

Karabulut, bu projeyle çok önemli adımların atıldığına işaret ederek, "Belediye atıklarının geri kazanım oranı yüzde 13 seviyelerindeydi bugün yüzde 27,2'ye çıktı. Hedefimiz; yüzde 35'lere, yüzde 60'lara çıkarmak belirli yıllar bazında. Bunu sağlayabilmemiz için de yerel yönetimlerle iş birliği ve onların bu sürece katılımı olmazsa olmaz." diye konuştu.

Geri kazanım hedeflerine ulaşmanın, sadece kağıt, metal, plastik ve cam gibi atıkların geri dönüşümüyle mümkün olmadığına dikkati çeken Karabulut, şunları kaydetti:

"Ülke olarak da atığımızın yaklaşık yarısı hala organik atık. Organik ve gıda atıklarının işlenmesi, gıda israfının önlenmesiyle ilgili hep beraber çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için de şimdiye kadar alışık olduğumuz konvansiyonel atık yönetim mantığından biraz daha uzaklaşmamız lazım. Yerel yönetimlere baktığımızda artık atığı yöneten değil, artık kaynağı yöneten şehirler haline dönüşmesi gerekiyor. Bunun için de yerel düzeyde restoranlarla kafeteryalarla bu tür atıkları oluştuğu yerlerle iş birliği, vatandaşa dönük iş birliği yapılması çok önemli."

"Atıkların bertarafı önemli"

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Burçak Yüksel ise atıkların bertarafının önemine işaret ederek, bu konuda belediyelerin kurduğu tesislerle atıkların uygun şekilde bertarafının ve geri kazanımının sağladığını söyledi.

AB uyum çalışmaları çerçevesinde çiftlikten sofraya stratejisinin bulunduğunu aktaran Yüksel, "Burada 2030 yılına kadar kimyasal pestisit kullanımının yüzde 50 oranında azaltılması öngörülüyor. Aynı zamanda toprak verimliliğinde herhangi bir kayıp olmaksızın besin kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması ve kimyasal gübre kullanımının yüzde 20'ye kadar azaltılması öngörülüyor. Bütün bu yaklaşımlar, bizim atık yönetimi için benimseyeceğimiz stratejinin bir parçasını oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Yüksel, Bakanlığın tarımsal atıkların yeniden kullanılması konusunda yaptığı çalışmalardan bahsederek, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün gıda ya da hayvan yemi olarak kullanılamayan birtakım bitkisel artıklardan enerji elde edilmesi amacıyla 2019-2021 yıllarında bir projeyi de uyguladığını sözlerine ekledi.

"Döngüsel ekonomi, kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması noktasında önem kazanıyor"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü ise her yıl yüz milyarlarca ton kaynağın tüketildiğini ve bunun sadece yüzde 8,9'unun geri dönüştürüldüğünü söyledi.

Dünyada kaynak kullanımının 1970'lerden bu yana üç kat arttığını, 2050'ye kadar da bunun iki kat artmasının beklendiğini dile getiren Güçlü, döngüsel ekonominin, kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması noktasında önem kazandığını kaydetti.

Güçlü, Avrupa Birliğinin (AB) döngüsel ekonomi modeline geçiş konusundaki adımları hızlandırmak için Döngüsel Eylem Planı adı altında birtakım somut hedeflere yer verdiğini anlatarak, "AB'nin amacı; 2030 yılına kadar gıda ve tıbbi cihaz haricindeki bütün ürün gruplarına artık bu sürdürülebilirlik kriterlerini uygulamak. Dünya bu değişikliklere hazır değil. Bu gerçeklikleri görmek lazım. AB sektörleri de hazır değil. Bu yüzden zaten AB mevzuatlarında bakın geri dönüştürülmüş içerik kullanımı gibi hedefler 2030 yılına yönelik. Bu uzun vadeli bir yol. AB'nin şimdiden bu hazırlıkları yapmak için bir yol haritası çizdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum, 'Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nde konuştu: (2) Bakan Kurum, 'Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nde konuştu: (2) Kurum: 'Depozito yönetim sistemimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz' Kurum: 'Depozito yönetim sistemimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz'
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Ekonomi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberleri! Kocaeli Sıfır Atık Festivali devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:46 Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli haberleri! Kocaeli Sıfır Atık Festivali devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement