Kocaeli haber: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık (2) - Son Dakika
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Kocaeli haber: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık (2)

21.09.2022 16:36
Kocaeli haber: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık (2)

Kocaeli haberi... 'MARTTA TOGG'U KOCAELİ YOLLARINDA GÖRECEĞİZ'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Darıca'daki programının ardından Kocaeli Sanayi Odası'nın 'Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

'MARTTA TOGG'U KOCAELİ YOLLARINDA GÖRECEĞİZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Darıca'daki programının ardından Kocaeli Sanayi Odası'nın 'Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. İzmit'in Karaabdülbaki Mahallesi'ndeki Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Kocaeli Sanayi Odası'nın meclis üyeleri yer aldı.

Toplantıda meclis üyelerine hitap eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biliyorsunuz, Türk insanının 120 yıllık bir rüyası vardı, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı; Türkiye'nin otomobilini yapma rüyası. İşte sizlerle birlikte 2017 yılında bu projenin başına geçtik. Allah nasip ederse de 29 Ekim'de Bursa'da, Gemlik'te bu fabrikanın açılışını yapacağız. Daha önemlisi 2023'ün Mart ayında da TOGG'u, inşallah Kocaeli yollarında göreceğiz. TOGG'un yapımında Kocaelili firmaların büyük bir katkısı var. TOGG'un özellikle en önemli tedarikçisi Kocaeli. Baktığımızda, Kocaeli'de 35 tane tedarikçi firmayla çalışıyoruz. Tamponundan frenine, kapı kolundan lastiğine, silecek gibi daha pek çok önemli parça Kocaeli'deki sanayici kardeşlerim tarafından üretiliyor. Bunlardan dolayı da ben Kocaeli ile gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haber: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık (2) - Son Dakika

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