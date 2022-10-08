Bu kapsamda kent genelinde 1-30 Eylül 'de 468 uygulama ve 27 operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberleri... Kocaeli'de bir ayda 534 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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