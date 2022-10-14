Kocaeli haberleri... Kocaeli'de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli haberleri... Kocaeli'de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı

14.10.2022 22:00
Kocaeli haberleri... Kocaeli'de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli 3. sayfa haberi | Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti bölge trafik mevkiinde durdurduğu araçta 9 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü M.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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