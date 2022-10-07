Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Civelek, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberi: Kocaeli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika

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