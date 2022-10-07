Kocaeli haberi: Kocaeli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Kocaeli haberi: Kocaeli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

07.10.2022 10:46
Kocaeli haberi: Kocaeli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde incir toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde incir toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akdurak Mahallesi'nde evinin bahçesinde incir toplamak için ağaca çıkan Mehmet Civelek (90), tutunduğu dalın kırılması sonucu yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Civelek, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın cenazesinin, Yeni Cami'de öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Mehmet Civelek, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberi: Kocaeli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika

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