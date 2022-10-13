Kocaeli haberi! Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli haberi! Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi

13.10.2022 18:34
Kocaeli haberi! Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 907 gram metamfetamin ile 65 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 907 gram metamfetamin ile 65 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe'deki uygulama noktasında yapılan çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekiplerce yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 907 gram metamfetamin ile 65 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberi! Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli haberi! Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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