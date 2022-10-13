Kocaeli haberi! Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 907 gram metamfetamin ile 65 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe'deki uygulama noktasında yapılan çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Ekiplerce yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 907 gram metamfetamin ile 65 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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