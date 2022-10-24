Kocaeli'de TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan petrol firmasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevler 20 metreye kadar yükseldi. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Elde edilen ilk bilgilere göre içeride insan olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmezken, alevlerin yan taraftaki işletme ve binalara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin büyük bir mücadele sarf ettiği belirtildi.
Kocaeli İtfaiyesi'nin alevleri söndürmek için büyük bir çaba harcadığı, şu anda çevre ilçelerden destek istenmediği ancak duruma göre destek de çağrılabileceği kaydedildi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler:
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