Daha sonra genç kızın cenazesi, aynı mahallede bulunan Hatipdüzü Camisi'ne götürüldü. Baba Beytullah Kabataş, burada taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberi... Kocaeli'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.