Kocaeli haberi: Kocaeli'de iki grubun kavgasında Emrah öldürüldü - Son Dakika
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Kocaeli haberi: Kocaeli'de iki grubun kavgasında Emrah öldürüldü

19.10.2022 11:06
Kocaeli haberi: Kocaeli'de iki grubun kavgasında Emrah öldürüldü

Kocaeli haberine göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, Emrah Akkuş (28) tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, Emrah Akkuş (28) tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Emrah Akkuş ile yanındaki kişiye isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Emrah Akkuş, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberi: Kocaeli'de iki grubun kavgasında Emrah öldürüldü - Son Dakika

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