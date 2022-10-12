Market kasasından para çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincir marketin kasasından para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir zincir market şubesinin kasasından 78 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin marketin eski çalışanları G.D.(20) ile İ.A.(23) olduğunu belirlerdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
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