Market kasasından para çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Market kasasından para çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

12.10.2022 21:30

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincir marketin kasasından para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincir marketin kasasından para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir zincir market şubesinin kasasından 78 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin marketin eski çalışanları G.D.(20) ile İ.A.(23) olduğunu belirlerdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı Market kasasından 78 bin TL para çalan eski çalışanlar kıskıvrak yakalandı Market kasasından 78 bin TL para çalan eski çalışanlar kıskıvrak yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Market kasasından para çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Market kasasından para çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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