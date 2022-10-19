İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi 'ne, M.C'yi de Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, tabancayla Emrah Akkuş (28) ve M.C'ye (28) ateş etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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