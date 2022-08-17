Kazada aynı aileden sürücü ile Birol K. (54), Ayşe K. ve Fatma K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tatar Ahmet Mahallesi Karamanlı mevkisinde fındık bahçesinden geldiği öğrenilen İsmet K. idaresindeki 54 DD 083 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberi: Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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