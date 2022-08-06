Kocaeli haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurumları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile özel sektörün toplamda 8,5 milyar lirayı geçen 245 kalem eserinin Türkiye'ye ve Kocaeli'ye hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugün Kocaeli'ye eser ve hizmet siyasetlerinin ürünü bir açılış listesiyle geldiklerini söyledi.

Eğitimde yapımı tamamlanan 659 dersliğin, 4 uygulama sınıfının, 9 atölyenin, 2 spor salonunun, 2 konferans salonunun, Gebze Teknik Üniversitesinin enstitü binaları ve su merkezinin resmi açılışını yaptıklarını kaydeden Erdoğan, Kartepe'de 1328 yataklı yükseköğrenim yurdunun, İzmit'te 968 yataklı ek yurt binasının, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinin ve Derince Gençlik Merkezinin açılışını buradan gerçekleştirdiklerini aktardı.

Sağlıkta çeşitli ilçelerdeki 9 sağlık merkezini resmen hizmete açtıklarını, ulaştırmada otoyol bağlantı yolları ve köprülerinin açılışını yaptıklarını anlatan Erdoğan, TOKİ'nin Köseler'de altyapısı ve çevre düzenlemesiyle bitirdiği 492 konut ile Derince Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tamamlanan trafolar ile İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıklarına ait kurumların hizmet binalarının resmi açılışlarını da yaptıklarını dile getirdi.

Kocaeli'deki belediyelerin açılışlarına değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediyemiz altyapıdan otobüse, toplu konuttan çevre düzenlemelerine, spor salonlarından hizmet binalarına kadar tam 77 kalem eseri 3 milyar 261 milyon liralık bir yatırımla tamamladı. Dikkat edin, Bay Kemal gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla musluk açmıyor musluk. Başiskele Belediyemiz 64 milyon lirayı aşan bir yatırımla millet bahçesinden kütüphaneye ve altyapı işlerine kadar tam 17 kalem eseri sizlerin hizmetine sunacak hale getirdi. Gölcük Belediyemiz altyapıdan üstyapıya 16 kalem projeyi 28 milyon liralık bir yatırımla bitirdi. Ayrıca Çayırova Belediyemizin 2 kalem, Darıca Belediyemizin 5 kalem, Derince Belediyemizin 3 kalem, Dilovası Belediyemizin bir kalem, Kartepe Belediyemizin 7 kalem, Körfez Belediyemizin 5 kalem yatırımı da bugünkü açılış programında yer alıyor. Özel sektörümüzün 3 milyar 746 milyar lirayı bulan bir yatırımla hayata geçirdiği 54 ayrı tesis var. Kamu kurumlarımızın, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, özel sektörümüzün toplamda 8,5 milyar lirayı geçen 245 kalem eserinin ülkemize ve Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize bu eserleri kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. İnşallah Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle önümüzdeki dönemde Kocaeli'yi her alanda daha çok hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Durmak yok. Bugünkü açılış programı işte bunlardan ibaret."

"Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz iş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladıklarını anımsatarak, "Ne yaptık, 54 lira verdik mi? Ordu'daki bütün sakinlerimizin coşkusu, heyecanı yerindeydi. ve Kocaeli'de tabii fındık ne yapıyor? Aynı heyecanla takip edin. Bütün bu saydıklarımız Sakarya'da, Düzce'de, Trabzon, Giresun tüm buralarda ciddi manada bir heyecan meydana getirdi." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'ye son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz iş. Eğitimde 12 bin 725 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversitemiz olan Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 16 bin 504 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 52 spor tesisi. İnşallah şimdi yeni adımlar atıyoruz. Sağlıkta inşallah şehir hastanemizi de bir an önce bitireceğiz. ve Kocaeli insanı hiçbir zaman bir sıkıntıyı yaşamayacak. 18'i hastaneden oluşan toplam 88 adet sağlık tesisini Kocaeli'ye kazandırdık. ve 1180 yataklı Kocaeli Şehir Hastanemizi inşallah kısa zamanda bitireceğiz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Kocaeli'de sosyal konut, deprem konutu ve kentsel dönüşüm kapsamında toplam 25 bin konut projesini hayata geçirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara seslenerek, "Şimdi hazır mıyız? Coşkulu muyuz? Bakın 10 ay var. 10 ay içinde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bütün dostlarımızı kucaklayacağız. Onlarla gönül gönüle vereceğiz. El ele vereceğiz ve inşallah 2023'ün Haziran'ından Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız. Sağ olun, var olun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından diğer yetkililerle kurdele keserek eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bazı milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı olan çok sayıda vatandaş tören alanını doldurdu. Katılımcıların sıcaktan etkilenmemesi için tören boyunca fıskiyeleriyle su püskürtüldü.

Alandaki UMKE ekipleri sıcaktan etkilenenlere acil müdahalede bulundu. Programa katılan vatandaşlara su dağıtıldı.

Sahnenin ön tarafında bulunan gençler, sık sık "Kocaeli burada, Reisinin yanında" şeklinde slogan attı.

(Bitti)