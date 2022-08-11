İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurulan araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri M.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberleri! Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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