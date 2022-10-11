Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı - Son Dakika
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Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı

11.10.2022 00:57
Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı

Kocaeli 3. sayfa haberi | Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün gece saatlerinde alabora olan tekneye ulaşıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün gece saatlerinde alabora olan tekneye ulaşıldı. Suya düşen Özcan Binay'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kandıra Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay'dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamıyor.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekiplerinin 36 saattir havadan ve karadan devam eden arama çalışmaları neticesinde alabora olan tekneye ulaşıldı. Tekenin içinde birinin olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Özcan Binay'ın ailesinin acılı bekleyişi ise devam ediyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı - Son Dakika
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