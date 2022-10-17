Kocaeli haberleri | Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli haberleri | Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak

17.10.2022 15:56
Kocaeli haberleri | Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak

Kocaeli haberleri: Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğince (KAMADER) 21-28 Ekim'de "Uluslararası Sazan Tutma Yarışması" düzenlenecek.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğince (KAMADER) 21-28 Ekim'de "Uluslararası Sazan Tutma Yarışması" düzenlenecek.

KAMADER'den yapılan açıklamaya göre, sportif sazan balıkçılığını ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla Eşme sahilinde yapılacak yarışmaya 36 takım katılacak.

Kartepe Eşme Sahili, Serdivan Esentepe ve Sapanca Yanık Deresi bölgelerinde olta sallayacak yarışmacılar, 20 hakem ve 20 görevli nezaretinde 7 gün boyunca aralıksız mücadele edecek.

Yarışmacıların sıralaması 21 Ekim Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Daha sonra sektörler için yeniden kura çekilerek balıkçılar yarışacakları yerlere kamp kuracak.

En büyük ve en çok balığı tutmak için kıyasıya mücadele edecek takımlarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Eşme sahilinde düzenlenecek törenle verilecek.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'nin doğal güzellikleri ve doğa sporlarına uygunluğuyla Marmara Bölgesi'nin göz bebeği haline geldiğini vurgulayarak, "Bu özellikleriyle ülkemizde sayılı organizasyonlara ev sahipliği yapabilme avantajına sahibiz. Görevimiz de bu avantajları turizm ve ilçemizin tanıtımı açısından fırsata çevirmek. Yarışmalar için emeği geçenleri kutluyor ve takımlara başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Dernek Başkanı Engin Uztürk de Başkan Kocaman'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Geleneksel hale gelen yarışmalarla Kartepe ilçemiz başta olmak üzere, ülkemizin doğa sporları camiasında en iyi şekilde tanıtımı yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberleri | Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
14:42 Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:36:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli haberleri | Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement