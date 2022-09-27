KOCAELİ'DE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında denizde erkek cesedi bulundu.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında denizde erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kaldığı için deforme olan ceset, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olay, 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Tekneye alınan ceset, yakınlarda bulunan bir limana getirildi. Burada sağlık ekiplerinin ilk incelemesini yaptığı, uzun süre suda kalması nedeniyle deforme olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı.