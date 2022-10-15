Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

15.10.2022 14:10

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Eynerce Kavşağı İstanbul istikametinde İlayda A. (26) idaresindeki 35 YCB 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araca sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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