Son dakika haberi | Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

19.10.2022 14:28
Son dakika haberi | Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Eşi Beyza S. (23) ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) katil zanlısı Ö.S'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyetinden açıklama

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında olayın, "Beyza S'nin polis merkezine şikayetçi olarak başvurularının dönüşünde meydana geldiği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Elim olayın meydana geldiği gün olan 18 Ekim ve 2022 yılı içerisinde maktullerin hiçbir emniyet birimimize müracaatları bulunmamaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce söz konusu olayla ilgili gerekli adli işlemlerin titizlikle devam ettirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olay

Ö.S, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitmiş, apartmanın girişinde Ö.S. ile eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sonucu Ö.S. tabancayla eşine ve kayınpederine ateş etmiş, baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli, takip edip, aynı sokaktaki otelde kalmış (3) Son dakika haberi: Eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli, takip edip, aynı sokaktaki otelde kalmış (3) Son dakika haberleri... Çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı Son dakika haberleri... Çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

Kocaeli Adliyesi, Şahin Kılıç, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:36:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement