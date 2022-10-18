Kocaeli haberleri! Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli haberleri! Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti

18.10.2022 15:45
Kocaeli haberleri! Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti

Kocaeli gündem haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ö.S. boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitti.

Apartmanın girişinde Ö.S. ile eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Ö.S. silahla eşine ve kayınpederine ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede baba ve kızının öldüğünü belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberleri! Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haberleri! Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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