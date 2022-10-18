İddiaya göre, Ö.S. boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitti.

Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberleri! Kocaeli'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ve babası hayatını kaybetti - Son Dakika

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