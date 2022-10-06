48 ekip ile 191 personelin katılımıyla gerçekleştirirken uygulamada, 976 şahıs ve 458 araç sorgulandı, 28 iş yeri denetlendi 7 araca ise trafik yönünden idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Başiskele, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberleri... Kocaeli'de okul çevresinde narko alan uygulaması yapıldı - Son Dakika

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