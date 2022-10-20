Kocaeli haberleri! Kocaeli'de oto galeriler kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli haberleri! Kocaeli'de oto galeriler kurşunlandı

20.10.2022 19:05

Kocaeli haber... Kocaeli'de oto galeriler kurşunlandı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki farklı oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Kocaeli'de oto galeriler kurşunlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki farklı oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Otomobillerde maddi hasar oluşurken, galerilerin saldırı anında açık olmaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, 05.00 sıralarında Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Donanma Mahallesi'nde bulunan 2 oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Galerilerin saldırı anında açık olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Dükkanların camları kırılırken, bazı otomobillerde de hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu 17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli haberleri! Kocaeli'de oto galeriler kurşunlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 02:04:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli haberleri! Kocaeli'de oto galeriler kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement