Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Emekevler Mahallesi Handan Sokak'taki bir evin bahçesinde park halinde olan Cevdet K'ye ait 43 UV 949 plakalı hafif ticari araç alev aldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı - Son Dakika

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