Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Su kanalına devrilen otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika

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