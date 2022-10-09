Kocaeli haber! Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp - Son Dakika
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Kocaeli haber! Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

09.10.2022 12:18

Kocaeli haberleri: Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize açılan tekne alabora oldu.

Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize açılan tekne alabora oldu. Denize düşen 2 kişiden biri kurtarılırken, diğeri ise aranıyor.

İddiaya göre, M.K. ile arkadaşı İ.B. balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin alabora olması neticesinde iki arkadaş suya düştü. M.K. balıkçılar tarafından kurtarılırken, İ.B. suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.B.'nin bulunması için ise arama çalışmaları başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli haber! Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haber! Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp - Son Dakika
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