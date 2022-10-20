Kocaeli haberleri | Türkiye'nin ilk Muhtarhane'si Kocaeli'de açıldı - Son Dakika
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Kocaeli haberleri | Türkiye'nin ilk Muhtarhane'si Kocaeli'de açıldı

20.10.2022 19:12

Kocaeli haber: Türkiye'nin ilk Muhtarhane'si Kocaeli'de açıldı Kocaeli'nin muhtarları istedi, Türkiye'de bir ilk oldu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Kocaeli, Türkiye'yi dünyayla yarıştıran şehir" Kocaeli'de Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Muhtarhane isimli sosyal tesisin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin ilk Muhtarhane'si Kocaeli'de açıldı

Kocaeli'nin muhtarları istedi, Türkiye'de bir ilk oldu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Kocaeli, Türkiye'yi dünyayla yarıştıran şehir"

KOCAELİ - Kocaeli'de Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Muhtarhane isimli sosyal tesisin açılışı yapıldı.

Kocaeli'de muhtarların talepleri neticesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarhane isimli sosyal tesis açıldı. Tesis, İzmit Karabaş Mahallesinde kira sözleşmesi tamamlanan 2 No'lu balıkçı restoranının yerine tadilat edilerek kuruldu. Muhtarhane'nin 350 metrekare kapalı, 320 metrekare açık alana sahip olduğu ayrıca oturma alanı, toplantı odası, idari ofis, mescit, mutfak, personel giyinme odaları ve depo bölümlerinin bulunduğu belirtildi. 75 içeride 60 dışarıda olmak üzere toplam 135 oturma alanı bulunan Muhtarhane'de 4 personelin hizmet vereceği öğrenildi. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Muhtarhane'nin açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, siyasi parti temsilcileri, muhtar dernekleri temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

"Muhtarlarımız için çok faydalı olacağına inanıyoruz"

Törende ilk konuşmacı olarak kürsüye çıkan İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, "Muhtarlar olarak mahallemizin sorunları ve vatandaşlarımızın talebini kurum ve kuruluşlara iletirken bazen saatlerce beklemek zorunda kalıyorduk. Sosyal alan da kullanabileceğimiz yerimiz yoktu. Bu önemli bir eksiklikti. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilktir. Böyle bir tesisin muhtarlarımız için çok faydalı olacağını yürekten inanıyoruz" dedi.

"Türkiye'de bir ilk"

Tesisin Türkiye'de bir ilk olma özelliğinin altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türkiye'de bir ilk. Biz de ilklerin belediyesiyiz. Türkiye'de birçok ilke imza attığımız gibi bu konuda da bir ilke imza atmış oluyoruz. Bu bizim için gurur meselesi. Gözümüz, kulağımız hep muhtarlarımızda oldu. Cumhurbaşkanımızın da talimatı hep böyle olmuştur. Milletin iradesinin üstünde başka bir irade yok. Muhtarlarımız da bu iradeyle seçiliyor. Halkın iradesini aktaran muhtarlarımızı dinlemek de bizim için birinci vazife. İlk günden bu yana hiçbir görüşten ayrım yapmaksızın tüm muhtarlarımıza eşit mesafede durduk. Bunun en önemli göstergesi bunu kurumsal yapıya dönüştürmemiz" diye konuştu.

"Kocaeli, Türkiye'yi dünyayla yarıştıran şehir"

Törenin son konuşmasını ise Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gerçekleştirdi. Kocaeli'nin öncü bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Kocaeli ilkler şehri olmuştur. 'Rol model şehir olmuştur' diye Ankara'da ifade ettim. İnşallah daha nice ilklerde hep beraber buluşuruz. Bu şehir Türkiye'nin öncü şehri. Türkiye'yi dünyayla yarıştıran şehir. Bu şehre ilkler yakışır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kocaeli haberleri | Türkiye'nin ilk Muhtarhane'si Kocaeli'de açıldı - Son Dakika

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