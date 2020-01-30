Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

Haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

KOCAELİ'de, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 78 ekip ve 275 polisin katılımıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Kapıyı çalan polisler için yataklarından kalkan şüpheliler, gözaltına alındı. Bazı kişiler kapı çalınınca pencerenin gerisinden perdeyi aralayarak polislere baktıktan sonra kapıyı açtı.

Haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i yaşı küçük, 1'i yabancı uyruklu 34 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.