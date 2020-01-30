Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

7 saat önce

Haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltıKOCAELİ'de, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

KOCAELİ'de, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 78 ekip ve 275 polisin katılımıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Kapıyı çalan polisler için yataklarından kalkan şüpheliler, gözaltına alındı. Bazı kişiler kapı çalınınca pencerenin gerisinden perdeyi aralayarak polislere baktıktan sonra kapıyı açtı.

Haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i yaşı küçük, 1'i yabancı uyruklu 34 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]