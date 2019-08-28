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Kocaeli halk otobüsü, otomobile çarptı 1'i ağır 4 yaralı

1 saat önce

Halk otobüsü, otomobile çarptı 1'i ağır 4 yaralıKocaeli'nin Kandıra ilçesi yolu üzerinde halk otobüsü otomobile çarptı.

Halk otobüsü, otomobile çarptı 1'i ağır 4 yaralı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi yolu üzerinde halk otobüsü otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza halk arasında ölüm yolu olarak da bilinen Kandıra Yolu'nda meydana geldi. Kandıra'dan İzmi istikametine gelen Emrah Bayrak idaresindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü, Çayırköy Mahallesi girişinden önüne çıkarak yola bağlanmak isteyen Erdoğan Keskin idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin yerinden çıkan motoru yaklaşık 50 metre uzağa savrulurken, otomobil de takla atarak yolun karşısındaki bariyere çarptı. Otobüs ise çarpışma noktasından yaklaşık 50 metre ileride durabildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Erdoğan Keskin ile yanındaki Neşe Can, Münir Bayraktar ve Behiye Bayraktar'ı çıkarmasının ardından yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Sürücü Erdoğan Keskin'in ağır yaralandığı öğrenilirken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kandıra, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
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