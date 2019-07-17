KOCAELİ Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

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İstanbul'da feci kaza! Minibüse çarpan otobüs, iş yerine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti