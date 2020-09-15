KOCAELİ Hastaneden eve dönen çift kazada yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ Hastaneden eve dönen çift kazada yaralandı
Hastaneden eve dönen çift kazada yaralandı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastaneden dönen çiftin bulunduğu otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Hastaneden eve dönen çift kazada yaralandı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastaneden dönen çiftin bulunduğu otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Hafif yaralanan çift tedavi altına alındı. Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 630. Sokak'ta meydana geldi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gelerek muayene olan Mesut Paktel (65) ve eşi Hatice Paktel (60) evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mesut Paktel idaresindeki 41 HP 484 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Mesut ve Hatice Paktel çifti araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan çift tedavileri için Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasından yana Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Teknoloji devi Apple yeni iPad'ini tanıttı! Eski modele fahiş zam geldi Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü