KOCAELİ Hastaneden eve dönen çift kazada yaralandı - Son Dakika

Hastaneden eve dönen çift kazada yaralandı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastaneden dönen çiftin bulunduğu otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Hafif yaralanan çift tedavi altına alındı. Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 630. Sokak'ta meydana geldi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gelerek muayene olan Mesut Paktel (65) ve eşi Hatice Paktel (60) evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mesut Paktel idaresindeki 41 HP 484 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Mesut ve Hatice Paktel çifti araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan çift tedavileri için Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.