Kocaeli Hastanenin Cephesindeki Yalıtım Malzemesi Yandı

İzmit'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemeleri yandı.

İzmit'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemeleri yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.



Yangın 17.15 sıralarında, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemesi bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında hastanenin duvarında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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