Kocaeli Hayvan Hırsızlığından Aranırken, Kasapta Yakalandı
1 saat önce
Hayvan hırsızlığından aranırken, kasapta yakalandıISPARTA'da 2009 yılında 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(46), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalışırken yakalandı.
Hayvan hırsızlığından aranırken, kasapta yakalandı
ISPARTA'da 2009 yılında 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(46), Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde bir kasapta çalışırken yakalandı.
Olay, 2009 yılında Isparta
'da meydana geldi. M.D. farklı 9 yerden 9 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan M.D., tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 9 ayrı suçun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verdi. M.D. cezasının kesinleşmesinin ardından kayıplara karıştı. M.D.'nin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kasapta çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Polis
, M.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.D. buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:20 Kaynak: DHA
Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor
Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı