Son Dakika Haberleri: Kocaeli Hırsızı Kırmızı Montu Yakalattı

Kocaeli Hırsızı Kırmızı Montu Yakalattı

28 dakika önce

Hırsızı kırmızı montu yakalattıİZMİT'te, kırmızı montlu bir kişinin, PTT şubesinin soyduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, birkaç sokak ileride montundan tespit ettiği 19 yaşındaki N.S.'yi ve gözcülük yapan 30 yaşındaki Y.G.'yi yakaladı.

Hırsızı kırmızı montu yakalattı

İZMİT'te, kırmızı montlu bir kişinin, PTT şubesinin soyduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, birkaç sokak ileride montundan tespit ettiği 19 yaşındaki N.S.'yi ve gözcülük yapan 30 yaşındaki Y.G.'yi yakaladı.

Olay gece saat 02.00 sıralarında, İzmit Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. PTT şubesinin arka kapısını keser ile zorladıktan sonra tekmeleyerek açan bir kişi, içeriden yaklaşık bin TL çalarak kaçtı. Bir vatandaşın polisi arayarak, PTT şubesi içerisinde kırmızı montlu bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. İhbarı yapan vatandaşın verdiği eşgal bilgisi ile bölgede kırmızı montlu kişiyi aramaya başlayan ekipler, PTT şubesinin birkaç sokak ilerisinde N.S.'yi yakaladı. Kısa süre içerisinde bölgede gözcülük yaptığı tespit edilen Y.G.'yi de yakalayan ekipler, 2 kişiyi karakola getirdi.

N.S.'nin ifadesinde çaldığı paraları bir binanın bahçesindeki saksının altına sakladığını söylemesi üzerine polis, bin TL'yi bularak PTT görevlilerine teslim etti. Zanlılardan N.S.'nin 1, Y.G.'nin ise 3 adet sabıka kaydı olduğu öğrenildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:27 Kaynak: DHA

Yeşilova, İzmit, Polis, PTT, 3. Sayfa
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