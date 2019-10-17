Son Dakika Haberleri: Kocaeli-hırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladı
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Kocaeli-hırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladı

1 saat önce

Hırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladıHırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladıKocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın ev sahibi tarafından yakalandı.

KOCAELİ-Hırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladı

Hırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın ev sahibi tarafından yakalandı. Kadınların hırsızlık yapmak için Kayseri'den geldiği tespit edildi.

Olay dün Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait binanın üçüncü katında oturan M.A., alt kattan sesler duyması üzerine aşağıya indi. Dairede hırsızlık yapan 3 kadının olduğunu gören ev sahibi, kadınları etkisiz hale getirerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 18 sabıka kaydı olan M.Ş.(23), hırsızlık suçundan 12 sabıka kaydı olan Y.G.(24) ve hırsızlık suçundan 22 sabıka kaydı ile 4 dosyadan hakkında aranma kararı ve 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T.'yi(32) gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen kadınların, burada yapılan sorgularında Kayseri'den İstanbul bölgesine hırsızlık yapmak için geldikleri belirlendi. 3 kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli-hırsızlık için eve giren kadınları ev sahibi yakaladı

Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
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