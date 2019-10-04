Son Dakika Haberleri: Kocaeli hırsızlık için girdikleri evde polis olduklarını söylediler
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Kocaeli hırsızlık için girdikleri evde polis olduklarını söylediler

1 saat önce

Hırsızlık için girdikleri evde polis olduklarını söyledilerKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 kişi İ.U.(26) ve E.U.(22) çiftinin evine girerek kendilerini polis olarak tanıtıp, ziynet eşyaları ile bir miktar parayı çaldı.

Hırsızlık için girdikleri evde polis olduklarını söylediler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 kişi İ.U.(26) ve E.U.(22) çiftinin evine girerek kendilerini polis olarak tanıtıp, ziynet eşyaları ile bir miktar parayı çaldı. Polisin operasyonu ile 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Olay, 5 Eylül günü sabaha karşı Gölcük ilçesinde meydana geldi. İU. ve E.U., çiftinin evine gizlice giren 4 kişi, genç çifti uyandırarak polis olduklarını söyledi. Genç çifti tehdit eden 4 kişi evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı çalarak kaçtı. Olayın ardından genç çiftin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları otomobili tespit etti. Otomobil plakasından yola çıkan polis, olayı gerçekleştirenlerin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan M.E.D. (25), B.G. (26) ve B.R. (25) olduğunu belirledi.

Polis, şüphelilerin Kocaeli'nin Körfez ilçesi ve Bursa'daki evlerine baskın düzenledi. M.E.D. ve B.R. Körfez'de, B.G. ise Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet bıçak, elektroşok cihazı ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli hırsızlık için girdikleri evde polis olduklarını söylediler

Kocaeli, Gölcük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
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