Son Dakika Haberleri: Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

55 dakika önce

Hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandıİZMİT'te, 'hırsızlık' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi, yakalandı.

Hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

İZMİT'te, 'hırsızlık' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan yargılamaları biterek, hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi takibe aldı. 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 23 suçtan aranan O.Ö. (23), 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.Y. (35), 4 yıl hapis cezası olan S.D. (34) ve aranması bulunan F.E.'nin (34) saklandığı yerleri tespit eden ekipler, baskın düzenledi. Operasyonda 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
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