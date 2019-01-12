Kocaeli Hurdacıda Panik Yaratan Koku

İzmit
'te, bir hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki bir aletin kesimi sırasında akan kimyasal maddenin kokusu mahalleleri etkiledi. AFAD
ekipleri, hurdacıda ve mahallede ölçümlerde bulundu.
Akşam saatlerinde, Doğan Mahallesi İnkılap Caddesi'nde bulunan bir hurdacıdan yayılan koku çevrede rahatsızlık yarattı. İş yeri sahibinin ifadesine göre, piknik tüpü büyüklüğündeki bir aletin kesildiği sırada içerisinde bulunan kimyasal madde yere aktı. Kimyasal maddeden yayılan koku mahalleyi sardı.
Vatandaşlar kokudan rahatsız olunca yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri mahallede ve hurdacının bulunduğu alanda ölçümler yaptı. Olay yerinin yakınında bulunan bazı vatandaşlar, kötü koku nedeniyle burunlarını kapattı. İtfaiye
ve AFAD ekipleri, hurdalıkta kesilen aleti bulmak için çalışmalarda bulunurken, bölgede incelemeler devam ediyor.
İş yeri sahibi Aytekin Kuş, "Piknik tüpü büyüklüğünde bir cisim getirdiler. Kestik, kesim anında koku yoktu. Kestikten sonra hatta benim de elime bulaştı. Daha sonra koku yayılmaya başladı. Koku bütün mahalleye yayıldı. Ekipler incelemelerini yapıyorlar. Şu anda maddenin ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.