Kocaeli husumetli iki kişi çatıştı 1 ölü

Husumetli iki kişi çatıştı 1 ölü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, U.Ö. (25) aralarında husumet olan Kadir Kemal Akyüz (29) ile karşılaştı. Yaşanan kavga sırasında taraflar tabancalarını ateşlerken, Kadir Kemal Akyüz başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Fani Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Kadir Kemal Akyüz ile U.Ö. mahallede karşılaştı. Birbirlerine küfür eden tarafların arasındaki tartışma kısa süre sonra tabancaların çekilmesiyle çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine ateş ederken, Kadir Kemal Akyüz başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Akyüz kanlar içerisinde yerde kalırken, U.Ö. ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akyüz'ü Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından vurulan Kadir Kemal Akyüz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çatışmanın yaşandığı sokakta olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, bölgede 17 tane boş mermi kovanı buldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Zanlının gidebileceği yerleri araştıran ekipler, U.Ö.?yü kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, hayatını kaybeden Akyüz'ün kendisine küfür ettiğini, kendisinin karşılık vermesi üzerine Akyüz'ün ateş açtığını söylediği iddia edilen U.Ö. üzerine çelik yelek giydirilerek Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.