KOCAELİ Huzurevinin balkon ve pencerelerinde şarkılar söylediler - Son Dakika

Huzurevinin balkon ve pencerelerinde şarkılar söylediler

KOCAELİ Gebze Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Gebze Huzurevi sakinlerine moral vermek için konser düzenledi. Balkon ve pencerelere çıkan huzurevi sakinleri şarkılara eşlik etti. Gebze Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için konser düzenledi. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de katıldığı etkinlikte huzurevinin bahçesinde konser verildi. Liman isimli müzik grubu huzurevinin bahçesinde konser verirken, huzurevinin balkon ve pencerelerine çıkan yaşlılar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla şarkılara eşlik ederek eğlendi. Kaymakam Mustafa Güler, 'Mesafeler uzak ama gönüller beraber. Sizi seviyoruz, siz bizim başımızın tacısınız. Sizler bize emanetsiniz. Size hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Bildiğiniz gibi çok kötü ve çabuk bulaşan bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu savaşı kazanacağız. Güzel günler gelecek inanıyoruz' diye konuştu.