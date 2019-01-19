Son Dakika Haberleri: Kocaeli İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı ++

Kocaeli İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı ++

28 dakika önce

Kocaeli İcra yoluyla babasına götürülmek istenen 11 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı (EK)(Tür: Yurt)

Kocaeli İcra yoluyla babasına götürülmek istenen 11 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı (EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:03 Kaynak: DHA

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