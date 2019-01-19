Kocaeli İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı ++
28 dakika önce
Kocaeli İcra yoluyla babasına götürülmek istenen 11 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı (EK)(Tür: Yurt)
Kocaeli
İcra yoluyla babasına götürülmek istenen 11 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı (EK)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:03 Kaynak: DHA
Yargıtay'dan Emsal Karar! Artık Kadınlar da Nafaka Ödeyecek
Filmlere Konu Olacak Hayat Hikayesi! Eşinin 'Bir Liralık' Tatlı İsteği, Uyuşturucu Batağından Çıkartıp Hayatlarını Değiştirdi
16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü
Galatasaray, Ankaragücü'nü Konuk Ediyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi