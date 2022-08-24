Villada eğlenen şahıslara jandarma şoku - Son Dakika
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Villada eğlenen şahıslara jandarma şoku

24.08.2022 12:36
Villada eğlenen şahıslara jandarma şoku

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde villada eğlenen şahıslar havaya ateş açınca bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde villada eğlenen şahıslar havaya ateş açınca bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Villada yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Mollafenari Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde villada havaya ateş açılması neticesinde çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, villada arama yaptı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız silah, silahlara ait 15 dolu ve 15 boş kovan, 15 gram ağırlığında skunk, 3 puro şeklinde sarılmış 15'er gram ağırlığında esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, villada bulunan Y.T. (26), A.F.Ö. (54), A.D. (44) ve T.Ç. (46) isimli 4 şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ile ilgisi bulunmadığı tespit edilen T.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından "ruhsatsız silah bulundurmak", "meskun mahalde genel güvenliği tehlikeye düşürerek ateş açmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" iddialarıyla adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Villada eğlenen şahıslara jandarma şoku - Son Dakika

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SON DAKİKA: Villada eğlenen şahıslara jandarma şoku - Son Dakika
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