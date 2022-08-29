27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı

29.08.2022 19:39
27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.L., İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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