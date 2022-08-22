Babasının evlenmesini istemeyen oğul, evin garajını yakıp kaçtı - Son Dakika
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Babasının evlenmesini istemeyen oğul, evin garajını yakıp kaçtı

22.08.2022 22:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlenmek isteyen babasını kararından vazgeçiremeyen oğlu, garajı yakarak kaçtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, itfaiye ekibinin yangına yetişirken kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta meydana gelen olayda, bir süre önce eşini kaybeden Şevket T. evlenmek istedi. Evliliğe karşı olan oğlu Erdem T. (24), babasını bu fikirden caydırmak istedi. Anlaşamayan baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Evden çıkan Erdem T., garajı ateşe vererek otomobiliyle kayıplara karıştı.

Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi

"POLİSLER İNANMAMIŞ"

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının çıkış sebebini anlatan komşu, "Baba evlenmek isteyince oğlu izin vermeyerek evi yakacağını söylemiş. Daha sonra baba Şevket T. polise giderek oğlunun evi yakacağını söylemiş ancak polisler inanmamış. Oğlu evi yaktığında Şevket T. evdeydi, zorla evden çıkarttık" dedi.

Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi

İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI

Öte yandan, polis, kaçan genci yakalamak için çalışma başlatırken yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı otomobile çarparak kaza yaptığı öğrenildi.

Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi
Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının evlenmesini istemeyen oğul, evin garajını yakıp kaçtı - Son Dakika

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