Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının çıkış sebebini anlatan komşu, " Baba evlenmek isteyince oğlu izin vermeyerek evi yakacağını söylemiş. Daha sonra baba Şevket T. polise giderek oğlunun evi yakacağını söylemiş ancak polisler inanmamış. Oğlu evi yaktığında Şevket T. evdeydi, zorla evden çıkarttık" dedi.

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak 'ta meydana gelen olayda, bir süre önce eşini kaybeden Şevket T. evlenmek istedi. Evliliğe karşı olan oğlu Erdem T. (24), babasını bu fikirden caydırmak istedi. Anlaşamayan baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Evden çıkan Erdem T., garajı ateşe vererek otomobiliyle kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Babasının evlenmesini istemeyen oğul, evin garajını yakıp kaçtı - Son Dakika

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