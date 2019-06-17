KOCAELİ İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 3 YARALI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Şahin yönetimindeki 41 RR 863 plakalı otomobil ile Nezahat Tilki yönetimindeki 41 R 6594 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan İbrahim Şahin, Nezahat Tilki ile aynı araçta bulunan Yücel Yüksel'i ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırdı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza sırasında 41 EE 863 plakalı araçtan fırlayan içi para dolu poşet, kazayı görerek yardıma gelen çevredeki vatandaşlar tarafından bulunarak polise teslim edildi. İçerisinde 14 bin TL olduğu öğrenilen poşet polis tarafından hastaneye kaldırılan araç sürücüsü İbrahim Şahin'e götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.