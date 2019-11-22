Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de jandarma ekipleri, kadına şiddet konularının önüne geçmek amacıyla kırsal mahalleleri dolaşarak hem kadınlara hem de erkeklere bilgilendirmeler yapıyor.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Valiliği kontrolünde başlattığı proje ile Kocaeli'deki 258 kırsal mahalleyi gezerek kadın ve erkekleri, aile içi şiddet, kadına karşı şiddeti önleme ile çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgilendiriyor. Yaklaşık 40 personel ile 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine' yönelik kanun hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı çalışmalarda şimdiye kadar binlerce kişiye eğitim verildi. Son olarak İzmit Durhasan Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme faaliyetine katılan Kocaeli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, projenin başarıyla ulaşacağı kanaatinde olduklarını söyledi.



2 yılda 258 mahallede vatandaşlar bilgilendirilecek



İzmit Durhasan Mahallesi'nde mahalle kıraathanesi ve meydanında kadın ve erkeklere ayrı alanlarda bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte, jandarma personellerince el broşürleri dağıtılarak vatandaşların soruları cevaplandı. Yaklaşık 2 yıl sürecek ve büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne geçen 258 köyün gezileceği projede kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının azaltılması, aile içi şiddet konularında vatandaşların bilgi seviyelerini arttırmak, şiddet konularına karşı caydırıcılık farkındalığını arttırmak amaçlanıyor.



"Yavaş yavaş bunun meyvelerini almaya başlayacağız"



Proje hakkında bilgi veren Kocaeli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, "6284 sayılı kanun çıkması sonrasında arkadaşlarımızı Kocaeli Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulan bir heyet tarafından eğitilmesini sağladık. Valiliğin kontrolünde onlar vasıtası ile bir de proje hazırladık. Proje kapsamında 258 tane köyümüzde, bu işte yetişmiş arkadaşlarımız köy köy dolaşmak suretiyle iki yıl içerisinde 6284 sayılı kanunun özünü, vatandaşlarımıza, kadınlara ve köylerde anlatacaklar. Her köyü geçtikten sonra da yavaş yavaş bunun meyvelerini almaya başlayacağız" dedi.



"Başarıya ulaşacağı kanaatindeyim"



Kadına karşı şiddetin azaltılması ve önlenmesini amaçladıklarını ifade eden Aslan, " Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde değişik olaylarla karşılaşıyoruz, sosyal medya veya basında. Bu kötü görüntüleri ortadan kaldırmak maksadımız. Çocukların iyi ve bilinçli yetişmesini sağlamak, kadınların hak ve hukukunu bilmelerini sağlamak, erkeklerin aileye sahip çıkarken hiçbir şekilde gücünü herhangi bir kişiye zarar verecek şekilde kullanmamasını anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda başarılı olacağız. Çünkü bayağı bir rağbet var köylerimizde. Arkadaşlarımız konuyu anlatmaya gittiklerinde ilk önce bir tebessümle karşılıyorlar, ardından da çok sorular soruyorlar. İlgi çok fazla, ben bunun başarıya ulaşacağı kanaatindeyim" diye konuştu. - KOCAELİ