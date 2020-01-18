Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar-Topçular feribotunda kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan "Korkma Sinme Şiddete Dur De" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, feribotta seyahat edenlere jandarma ekipleri el broşürleri dağıtarak, vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Proje hakkında bilgi veren Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, "6284 sayılı kanunun çıkması sonrasında arkadaşlarımızı Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulan bir heyet tarafından eğitilmesini sağladık. Valiliğin kontrolünde onlar vasıtasıyla bir de proje hazırladık." dedi.

Kadına karşı şiddetin azaltılmasını önlenmesini amaçladıklarını ifade eden Aslan, " Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde değişik olaylarla karşılaşıyoruz, sosyal medya veya basında. Bu kötü görüntüleri ortadan kaldırmak maksadımız. Çocukların iyi ve bilinçli yetişmesini sağlamak, kadınların hak ve hukukunu bilmelerini sağlamak, erkeklerin aileye sahip çıkarken hiçbir şekilde gücünü herhangi bir kişiye zarar verecek şekilde kullanmamasını anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda başarılı olacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, Aslan ile Gebze İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Aksu da katıldı.