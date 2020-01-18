Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından "Korkma Sinme Şiddete Dur De" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından 'Korkma Sinme Şiddete Dur De' projesi - Son Dakika

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından "Korkma Sinme Şiddete Dur De" projesi

6 saat önce

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar-Topçular feribotunda kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar-Topçular feribotunda kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan "Korkma Sinme Şiddete Dur De" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, feribotta seyahat edenlere jandarma ekipleri el broşürleri dağıtarak, vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Proje hakkında bilgi veren Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, "6284 sayılı kanunun çıkması sonrasında arkadaşlarımızı Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulan bir heyet tarafından eğitilmesini sağladık. Valiliğin kontrolünde onlar vasıtasıyla bir de proje hazırladık." dedi.

Kadına karşı şiddetin azaltılmasını önlenmesini amaçladıklarını ifade eden Aslan, " Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde değişik olaylarla karşılaşıyoruz, sosyal medya veya basında. Bu kötü görüntüleri ortadan kaldırmak maksadımız. Çocukların iyi ve bilinçli yetişmesini sağlamak, kadınların hak ve hukukunu bilmelerini sağlamak, erkeklerin aileye sahip çıkarken hiçbir şekilde gücünü herhangi bir kişiye zarar verecek şekilde kullanmamasını anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda başarılı olacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, Aslan ile Gebze İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Aksu da katıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından Korkma Sinme Şiddete Dur De projesi

Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından "Korkma Sinme Şiddete Dur De" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]