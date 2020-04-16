Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünden teşekkür ziyareti - Son Dakika

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, maske üreten Karamürsel Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 22 öğretmen, günde ortalama bin 500 maske dikiyor.

İl Milli Eğitim Müdür yardımcılarından Sadık Akar ve Vedat Çetin ile Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, maske diken öğretmen ve usta öğreticileri ziyaret etti.

Akar, ziyarette yaptığı açıklamada, şu anda Kocaeli'de 12 halk eğitim merkezi ve 9 meslek anadolu lisesinde günlük 50 bin cerrahi maske üretildiğini belirtti.

Akar, maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Kartepe ve Gebze ilçelerinde bulunan 2 mesleki anadolu lisesinde maskelerin kesimi yapılarak, 12 ilçedeki halk eğitim merkezlerine dikim için gönderiliyor. Günün sonunda dikilen maskeler, tekrar bu iki okulumuza geri getirilerek burada sterilize edilerek paketlenip Kocaeli Valiliğine teslim ediliyor. Kocaeli'de üretilen maskeler 3 katlı olup, orta tarafı membran kumaş kullanılıyor. Son derece kaliteli ve kullanışlı maske dikiliyor. Bu nedenle bu zor günlerde çok büyük hizmet veren Kocaeli'ndeki bütün halk eğitim merkezlerine, mesleki anadolu liselerine, okul müdürlerine, yardımcılarına, öğretmenlerine, usta öğreticilere, kursiyerlere teşekkür ediyorum."

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Hamza Şahin de çalışmalar hakkında bilgi verdi.