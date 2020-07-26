Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünden TÜBİTAK Fen Lisesi'yle ilgili açıklama - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açılması uygun görülen TÜBİTAK Fen Lisesi'yle ilgili gerekli planlamaların devam ettiği, bu nedenle "2020 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda" yer verilmediği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TÜBİTAK Fen Lisesi açılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Fen Lisesi hizmet binası, öğrenci yurdu yapımıyla ilgili gerekli planlamaların yapılmakta olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle '2020 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda' yer verilmemiş olup herhangi bir öğrenci mağduriyeti de söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.